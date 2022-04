Lazio e Inter, Inzaghi tre per tre: la statistica contro la Roma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Inter strapazza la Roma 3-1 e si riprende la testa della classifica. Tre gol all'andata (3-0 all'Olimpico) e tre al ritorno per la squadra di Inzaghi, che in stagione ha battuto i giallorossi 2-0 anche in Coppa Italia. Considerando il trend in campionato dell'ex tecnico della Lazio, oggi in nerazzurro, si scopre che negli ultimi quattro precedenti in Serie A contro la Roma ha ottenuto tre vittorie e una sconfitta: in particolare i tre successi sono stati tutti con tre gol segnati (due 3-0 e un 3-1). Allargando l'orizzonte a tutta la carriera da allenatore di Inzaghi, per ben cinque volte le sue squadre hanno vinto contro la Roma segnando tre gol.

