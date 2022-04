FORMELLO - Lazio, vigilia complicata: due possibili assenti per Sarri

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Preparazione complicata fino all’ultimo. Ieri i rientri di quasi tutti i calciatori, oggi il mancato ritorno in gruppo di Marusic e l’assenza di Strakosha nella rifinitura. Il portiere, comunque all’interno del centro sportivo, non è sceso in campo coi compagni. Ballottaggio aperto con Reina, dipenderà dalle condizioni dell’albanese. È uno dei dilemmi della vigilia. Tra i dubbi c’è quello del compagno di Acerbi al centro della difesa: Luiz Felipe è in leggero vantaggio su Patric, che anche oggi ha svolto un riscaldamento differenziato. Lazzari sicuro del posto a destra, a sinistra è favorito Hysaj viste le condizioni di Marusic (mai in gruppo in settimana, è rimasto il palestra) e Radu, tornato in campo da due giorni.

SCELTE. A centrocampo e in attacco, invece, nessun punto interrogativo. Milinkovic e Leiva si muoveranno ai lati di Leiva, davanti il tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Pedro ha svolto un lavoro differenziato sul campo adiacente, difficilmente verrà convocato. Aggregato il baby Primavera Pollini (difensore).

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Patric, Marusic, Radu, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Cabral, Moro, Romero. All.: Sarri.