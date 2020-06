Lazio e la campagna Non Sarai Mai Sola: gli avatar dei tifosi anche dall’estero

La Lazio avrà parte dei suoi tifosi (alcuni provenienti anche dall’estero), nelle partite casalinghe a porte chiuse, o meglio i loro avatar. Grazie infatti all’iniziativa benefica rivolta alla Croce Rossa Italiana, Non Sarai Mai Sola, tutti i tifosi, anche fuori dall’Italia, possono da tre giorni acquistare la propria sagoma autografata da capitan Lulic e farla posizionare nei seggiolini dello stadio. La proposta, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sembra stia già riscontrando parecchio successo, e molti tifosi vip testimonial hanno già aderito con piacere.

BENEFICENZA – Parte dei 39,90 euro con cui è possibile acquistare la propria sagoma nei Lazio Style e su Internet, andrà come già annunciato alla Croce Rossa Italiana, e attraverso il proprio presidente Francesco Rocca, ha espresso enorme gratitudine: “Sono molto grato per questa iniziativa benefica messa in piedi dal presidente Lotito. È molto bello immaginare un abbraccio virtuale allo stadio con i tifosi, e che ciò possa rappresentare un aiuto concreto ai nostri operatori e volontari che da mesi fanno fronte a questa emergenza. L’iniziativa sosterrà diverse nostre attività, e da tifoso laziale non posso che essere doppiamente entusiasta”.