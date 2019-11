Lazio, è la seconda miglior partenza in carriera per Immobile: i numeri

Ciro is on fire. Che sia Lazio o nazionale, Immobile è tornato a segnare a raffica. La doppietta siglata contro l'Armenia ha permesso al bomber biancoceleste di raggiungere già quota 19 marcature stagionali: 14 gol in Serie A, 2 in Europa League, 3 nelle qualificazioni a Euro 2020. Prendendo come data di riferimento il giorno di oggi - 19 novembre -, questo è il secondo miglior inizio in carriera per Immobile. Lo riporta Lazio Page. A questo punto del calendario Re Ciro si è auto-superato solo nell'annata 2017/18, quando l'indicatore dei suoi gol segnava un punto in più, 20 (così divisi: 16 in Serie A, 2 in Supercoppa Italiana e 2 in Europa League). Tra l'altro, sia il terzo che il quarto posto tra i suoi migliori avvii di stagione si tingono di biancoceleste, grazie a 13 gol del 2017/17 e le 9 reti della passata stagione (eguagliate dall'anno in Serie B con il Pescara). Ormai si scrive Lazio, si legge Immobile. Quello che si sta ammirando all'ombra del Colosseo è il miglior Ciro di sempre. Di seguito, ecco l'elenco completo dei suoi gol in carriera al 19 novembre: 2010 Siena 1 gol; 2011 Pescara 9 Gol; 2012 Genoa 7 gol; 2013 Torino 5 gol; 2014 Borussia Dortmund 7 gol; 2015 Siviglia 1 gol; 2016 Lazio 13 gol; 2017 Lazio 20 gol; 2018 Lazio 9 gol; 2019 Lazio 19 gol.

INCONTRO ARBITRI-CLUB DI SERIE A: TUTTI GLI INTERVENTI

LEGA CALCIO: SI DIMETTE MICCICHE'

TORNA ALLA HOMEPAGE