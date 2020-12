Lazio e Roma insieme per il World Food Programme: l'iniziativa

Lazio e Roma unite contro la fame. Le due società capitoline, si uniranno insieme nel progetto "STOP THE WASTE", promosso dal Comitato italiano per il World Food Programme (WFP Italia), l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare. L'obiettivo, combattere la fame nel mondo in questo periodo complicato anche a causa del Covid. Nella giornata di giovedì, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione allo Stadio Olimpico, con i presidenti Lotito e Friedkin entrambi presenti. Inoltre, la Lazio indosserà il logo del WFP per prima, nel match casalingo in programma domenica contro il Napoli, mentre la Roma lo farà il 23 dicembre contro il Cagliari.

