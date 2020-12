La Lazio sostiene il Comitato italiano per il World Food Programme contro lo spreco alimentare: i dettagli

Evento importante quello che si terrà domani alle ore 13:00 allo stadio Olimpico di Roma. Non si tratta di calcio bensì della presentazione del progetto "STOP THE WASTE" promosso dal Comitato italiano per il World Food Programme (WFP Italia). L'iniziativa, volta a fronteggiare lo spreco alimentare e lenire le sofferenze di chi è malnutrito, portata avanti dal Prof. Vincenzo Sanasi D’Arpe vedrà la partecipazione anche di Lazio e Roma proprio a sostegno di questo importante progetto. Presente anche il presidente Claudio Lotito che interverrà nel corso della conferenza stampa.

Lazio, Acerbi mette il Benevento nel mirino: "Guardiamo avanti, martedì ci rifaremo" - FT

Calciomercato, dalla Norvegia: "La Lazio tiene d'occhio Mannsverk. È il migliore in Obos Ligaen"

TORNA ALLA HOMEPAGE