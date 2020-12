Champions League, come pesi: in testa ai cinque maggiori campionati solo squadre di Europa League

Un dato di fatto singolare accomuna i cinque maggiori campionati europei alla data di oggi: sono tutti guidati in classifica da squadre partecipanti all'Europa League. Il Milan in Serie A, la Real Sociedad in Liga, il Lille in Ligue1, il Bayer Leverkusen in Bundesliga e il Tottenham in Premier League, sono questi i club che partecipano alla seconda competizione europea e che si trovano al primo posto nei rispettivi campionati. La Champions League dunque un peso ce l'ha, quantomeno in questa prima parte di stagione.