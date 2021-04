Lazio, è tornato Immobile: ora lo sprint per la Champions

È tornato Ciro Immobile. La doppietta al Benevento, dopo i diversi segnali di risveglio nelle partite precedenti lo hanno fatto rilanciare. 16 gol in stagione, ma colpiscono anche i dati da fondista: come riporta la rassegna stampa di Radiosei, L'attaccante ha percorso 12, 257 chilometri in quasi 100 minuti di match, raggiungendo picchi di velocità oltre i 30 chilometri orari. Immobile è tornato in forma per lo sprint finale che la Lazio proverà a lanciare alla Champions. Il bomber è pronto a presentarsi al Maradona Stadium contro il Napoli, dove l'estate scorsa nell'ultima gara dell'anno raggiunse quota 30 gol eguagliando Higuain. La Scarpa d'Oro ha segnato in tutti e 5 gli ultimi precedenti col Napoli, balzano alla memoria soprattutto il gol vittoria del gennaio 2020, quando la Lazio era in piena lotta per lo scudetto, e quello dell'andata di quest'anno all'Olimpico, quando raggiunse 2.40 metri staccando di testa e segnando. Nel mirino ora Ciro mette il sesto gol al Napoli, c'è una Champions da provare a riconquistare, e la sua leadership sarà senza dubbio fondamentale per l'obiettivo.

