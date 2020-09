Lazio, ecco a te il “nuovo acquisto” Leiva: il brasiliano è pronto a riprendersi il centrocampo

Lo hanno tutti riaccolto a braccia aperte dopo il rientro con il Frosinone, Lucas Leiva. I timori per una nuova operazione al ginocchio destro sono stati spazzati via dal brasiliano, che sabato nell'amichevole ha sollecitato il ginocchio per 55' minuti, dando risposte più che confortanti. Il calciatore della Lazio è un altro rispetto a quello che faticava e non poco in campo nel post-lockdown giocando a singhiozzo e fermandosi definitivamente l'11 luglio. Il motivo? I tempi di recupero per il menisco esterno sono di circa due mesi, e a maggio chi gestiva il recupero del centrocampista ha forse spinto troppo sull'acceleratore, con il ginocchio del mediano spesso infiammato e mai tornato al 100%.

RECUPERO – Leiva ha intrapreso e portato a termine durante le vacanze, un percorso di recupero con un preparatore personale che lo raggiunge una volta a settimana confrontandosi con i preparatori biancocelesti. Il giocatore si era preparato per Auronzo, ed era previsto che non giocasse le prime amichevoli. Il suo rientro sabato scorso contro il Frosinone è stato incoraggiante, e a mancare sono solo i 90' minuti nelle gambe che il calciatore ritroverà presto. Inzaghi sorride: ha di nuovo il suo comandante a centrocampo.

