Lazio, ecco la prima semifinale per il 'Player Of The Year' - VD

Come ogni anno, la Lazio ha deciso di far scegliere ai propri tifosi il 'Player Of The Year', il giocatore che si è più contraddistinto e ha fatto la differenza durante il 2021. La prima semifinale è tra Adam Marusic e Ciro Immobile. L'esterno si è rivelato una pedina fondamentale sia per Inzaghi che per Sarri, il capitano fa parlare il campo tra gol, sacrificio e spirito di squadra. Sui canali social ufficiali è stato avviato il sondaggio per decretare chi merita il passaggio del turno.

𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐘𝐄𝐀𝐑 S͏E͏M͏I͏F͏I͏N͏A͏L͏ 1

