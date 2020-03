Lazio, ecco lo chef Tucu: Correa si diletta in cucina - VD

Questi sono giorni complicati per gli italiani, alle prese con la lotta al Coronavirus e obbligati a rimanere in casa per contenere il contagio. Anche i calciatori della Lazio, rimasti nella Capitale nonostante lo stop del campionato e degli allenamenti, stanno continuando a lavorare seguendo le schede personalizzate messe a punto dai preparatori. Per evitare che la noia prenda il sopravvento, però, i biancocelesti stanno optando per i modi più disparati. Correa, questa sera, ha voluto passare il tempo dilettandosi in cucina. Da buon argentino ha preparato le 'empanadas', fagottini di pasta ripieni di carne o verdure. Il video è stato puntualmente pubblicato sul proprio profilo Instagram: