Lazio, ecco quale può essere la chiave per battere la Juventus

Sfida decisiva per la Lazio di mister Sarri che in casa della Juventus può mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Europa League. Il periodo non propriamente positivo della compagine bianconera può essere una trappola per i biancocelesti, che non devono farsi influenzare dagli ultimi risultati negativi degli avversari. Il forfait di Immobile di certo non è una buona notizia sotto questo punto di vista, al contempo c’è un altro fattore sui cui l’aquila deve far leva per portare via i tre punti dall’impianto di Venaria.

EMERGENZA JUVENTUS – I padroni di casa infatti dovranno fare a meno di diversi interpreti nella zona nevralgica del campo tra i quali spiccano Arthur e Zakaria, che si aggiungono al già indisponibile McKennie. Passi in avanti per Locatelli che non dovrebbe essere rischiato dall’inizio. Quindi spazio al duo composto dal giovane Miretti e da Rabiot, non propriamente in cima alle gerarchie di mister Allegri. Out anche Danilo in difesa, dopo l’infortunio rimediato in Coppa Italia.

FATTORE CENTROCAMPO – Per la Lazio si tratta di una ghiotta occasione da non lasciarsi sfuggire. La fisicità e i colpi di genio di Milinkovic-Savic, l’estro e la fantasia di Luis Alberto e l'ordine e la sagacia tattica di Lucas Leiva possono e devono rappresentare delle armi in più al cospetto di una mediana così povera di risorse. In panchina la Vecchia Signora non può contare su altri elementi, mentre dalla sua Sarri può affidarsi all’occorrenza a Cataldi e Basic. Certo, l’Allianz Stadium è storicamente ostico alla formazione romana, ma con queste premesse sfatare il tabù non è poi così utopistico.