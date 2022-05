Lazio, i precedenti all'Allianz Stadium: ecco le statistiche con la Juve

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il prossimo turno di campionato ha in serbo per la Lazio un match decisamente ostico in casa della Juventus. La compagine di Sarri però deve andare oltre la grandezza e la qualità dell’avversario e fare i punti per poter conquistare l’accesso alla prossima Europa League. Storicamente non è mai stata una trasferta agevole per i biancocelesti che all’ombra della Mole hanno spesso patito dazio.

MATCH DISPUTATI – Da quando la Juventus ha traslocato allo Stadium costruito sulle ceneri del vecchio “Delle Alpi”, il bilancio è decisamente negativo. Si parte dalla stagione 2011/2012 in cui i padroni di casa si imposero per 2-1. Nel 2012/2013 pareggio a reti bianche con grande protagonista Marchetti autore di diverse parate importanti. Nelle quattro stagioni successive sono arrivate altrettante sconfitte: 4-1, 2-0, 3-0, 2-0. Completano il quadro il 2-0 bianconero del 2018/2019, il 2-1 del 2019/2020 e il 3-1 dello scorso anno.

LA VITTORIA NEL 2017 – L’unica gioia finora è datata 14 ottobre 2017 con Inzaghi in panchina. Sotto di una rete al termine del primo tempo per effetto del gol di Douglas Costa, nella ripresa, gli aquilotti riuscirono nell’impresa di ribaltare il risultato con una doppietta di Immobile. Decisivo il contributo di Strakosha che riuscì a parare un calcio di rigore a Dybala praticamente a tempo scaduto.

PAREGGIO IN COPPA ITALIA – Nella stagione 2012/2013 la Lazio ha ottenuto un altro importante pareggio nella tana dei bianconeri, ovvero quello nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Al colpo di testa di Peluso rispose capitan Mauri che mise le basi per il successo nella gara di ritorno per poi approdare alla storica finale contro la Roma del 26 maggio 2013.