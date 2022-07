Lazio, ecco quando saranno presentati in nuovi acquisti

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

In attesa di nuovi possibili colpi la Lazio ha già fatto sei acquisti andando a puntellare i ruoli in cui aveva maggiore necessità. Al momento però eccetto Romagnoli che ha rilasciato qualche dichiarazione nel corso di una breve intervista durante il ritiro di Auronzo di Cadore, gli altri non hanno ancora proferito parola. Al contrario di quanto avvenuto nel recente passato, i volti nuovi saranno presentati alla stampa con tanto di conferenza ufficiale. Il tutto dovrebbe avvenire dopo il ritiro in Germania prima dell'inizio del campionato. I tifosi fremono e non vedono l'ora di poter cogliere le loro prime impressioni. Dunque, l'appuntamento è solo rimandato.