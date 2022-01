Lazio - Empoli: Acerbi recupera, un solo ballottaggio per Sarri

In una giornata di Serie A dominata dall'incertezza all'Olimpico non dovrebbero esserci dubbi sulla disputa di Lazio - Empoli. Alle 14,30 la squadra di Sarri inizierà il girone di ritorno contro lo squadra con cui aveva iniziato l'avventura del nuovo tecnico: era il 21 agosto 2021 e al Castellani i biancocelesti si imposero 3-1. Quasi cinque mesi dopo il Comandante cerca continuità, in particolare un'altra vittoria che allunghi la striscia iniziata contro Genoa e Venezia prima della sosta.

ACERBI RECUPERATO - La buona notizia riguarda la difesa. Acerbi è recuperato dall'infortunio subito a Venezia e giocherà al fianco di Luiz Felipe. Il difensore ha disputato gli ultimi allenamenti, bruciando le tappe per il rientro: inizialmente sembrava che dovesse saltare l'Empoli per rivedersi a San Siro contro l'Inter. Sarri lo utilizzerà già oggi e in coppia con l'altro titolare. Luiz Felipe martedì era rimasto a riposo per un problema all'occhio, ma già ieri l'allarme era rientrato.

DUBBIO IN ATTACCO - L'unico ballottaggio riguarda l'attacco: Immobile e Pedro sono sicuri del posto, la terza maglia se la giocano Zaccagni e Felipe Anderson. Fino all'allenamento di ieri sembrava in vantaggio il brasiliano, ma dalle prove andate in scena a Formello sembrerebbe completata la rimonta dell'ex Verona. Prima della pausa natalizia Zaccagni si era preso la titolarità sull'esterno a sinistra con Felipe che si era mosso da centravanti per sostituire Immobile. Il ritorno del capitano restituisce a Sarri una carta in più dalla panchina.