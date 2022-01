Lazio - Empoli si avvicina. Il club sui social: "Rivediamo insieme l'andata" - VIDEO

Manca ancora qualche giorno, dopodiché la Lazio tornerà in campo per affrontare l'Empoli nella prima sfida del girone di ritorno. Nel frattempo, quando a Formello è già scattata la preparazione al match, sui profili social del club biancoceleste è stato condiviso un video in cui vengono rivissute le emozioni della partita d'esordio stagionale in Serie A. Era il 21 agosto e la squadra di Sarri otteneva i suoi primi tre punti grazie ai gol di Milinkovic, Lazzari e Immobile da calcio di rigore. Di seguito, il post della Lazio:

