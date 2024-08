Lazio, Er Faina esulta: "Castellanos migliore in campo, vincere non è mai facile"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio inizia la stagione 2024/2025 al meglio battendo per 3-1 il Venezia di Di Francesco all'esordio. Dopo un inizio in salita, a causa della rete di Andersen, i gol del Taty Castellanos, di Zaccagni e l'autorete di Altare hanno permesso ai biancocelesti di ribaltarla. Al termine del match questo il commento di Er Faina: "La Lazio che vince 3-1 contro il Venezia. Partita meravigliosa da parte dei ragazzi di Baroni. È chiaro che non mi fomento, perché l’avversario non era niente di eccezionale, ma vincere non è mai facile. Castellanos migliore in campo, se avesseavuto una mira migliore oggi altro che pallone a casa…".