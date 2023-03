Lazio, Eriksson commosso a Dazn: “È la squadra più forte che ho allenato"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Nel pre partita di Lazio - Roma, è intervenuto Sven Goran Eriksson ai microfoni di Dazn. Una sorpresa per i biancocelesti e il popolo laziale: “Troppo bello, fantastico. La Lazio per me è la squadra più forte che ho allenato, abbiamo vinto tanto qualche volta abbiamo perso. Qui ho tantissimi e bellissimi ricordi”.

L'ex tecnico della Lazio ha detto la sua anche ai microfoni di Lazio Style Channel: “Non vengo all’Olimpico da tanto tempo, qui ho tanti ricordi, soprattutto belli. La gara di oggi è molto importante per entrambe le squadre che sono in lotta in zona Champions League. Tutte e due le squadre romane possono ambire alla Champions League. La mia Lazio era una squadra fortissima, abbiamo giocato tanto vincendo tanto e perdendo anche qualche volta ma questo fa parte del calcio. Un pronostico? È un match importante per tutte e due le formazioni, non so chi possa essere favorito. Sia Sarri che Mourinho sono allenatori bravi. Mi piace il calcio che vuole proporre l’allenatore biancoceleste”.

