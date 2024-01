Lazio, Eriksson in lacrime: "Non merito tutto questo, mi avete fatto piangere" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Sven Goran Eriksson non è riuscito a trattenere le lacrime scoppiando per la commozione, al galà dello sport, appuntamento annuale in Svezia. L'ex allenatore della Lazio ha rivelato recentemente di avere un tumore al pancreas, toccando il mondo intero, non solo quello biancoceleste. Come riporta Sportface.it, chiamato sul palco della Friends Arena di Stoccolma per un breve saluto e per consegnare uno dei premi, lo svedese ha detto commosso: “Grazie a tutti mille volte. Non credo di meritare tutto questo riconoscimento, ma grazie. È troppo. Grazie di tutto. Non ho altro da dire. Mi avete fatto piangere“.