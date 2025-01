Lazio, Fabiani: "L'indice di liquidità non preoccupa, vi spiego perché"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato è nel vivo e la Lazio si sta impegnando per regalare degli innesti a Baroni. Come quasi ogni sessione di calciomercato c'è da fare i conti con l'indice di liquidità da rispettare, ma Fabiani in esclusiva al Corriere della Sera ha fatto il punto della situazione. Sottolineando che lui è il responsabile dell'area tecnica e che delle questioni finanziarie, come trovare uno sponsor che possa incrementare i ricavi, se ne occupa il presidente, il ds ha spiegato che "il calcio si può fare sperperando i soldi o mettendo in campo le idee. Le nostre stanno fruttando, per questo l'indice di liquidità non ci preoccupa minimamente".