Lazio, Fabiani risponde alla contestazione: "I tifosi avranno le loro ragioni"

Nelle ultime settimane i tifosi della Lazio si sono attivati per contestare contro la società biancoceleste. A questo ha risposto il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani, che ha parlato in conferenza stampa della reazione dei tifosi alle scelte dei dirigenti e del presidente Lotito. Ecco cosa ha detto: "Sono 30 anni che faccio questo mestiere, non pensate che a Messina, Trieste, Genova, ecc ecc non ci sia stata la contestazione. È uno stimolo per fare sempre meglio. Ho visto una contestazione molto contenuta, non ci sono stati incidenti, è stata civile, i tifosi hanno rivendicato delle situazioni, avranno le loro ragioni. Io spero di smentire sul campo la contestazione, io sono 7 giorni su7 a Formello, lavoro per il bene della Lazio. Se ci riuscirò ai posteri l'ardua sentenza. C'è tutto quello che serve per costruire un futuro importante. Il modello Feyenoord, Atalanta e Bologna, la gente deve stare al servizio della Lazio. Siamo al secondo anno, mi auguro di terminare il discorso in tempi brevi, chi è qui deve sapere che c'è una società forte alle spalle. Io quando ci sono le critiche non le prendo male, aiutano a migliorare, ci fanno aprire gli occhi su alcuni aspetti. Uno le coglie al volo per migliorare. Ben vengano le critiche e le contestazioni. Lotito poi parla per suo conto, non mi ha mai imposto nulla, se qualcosa non va o ci sono errori mi assumo le responsabilità in prima persona".