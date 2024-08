Lazio, Fabiani rivela: "L'addio di Immobile? Ecco come sono andate le cose"

L'addio di Ciro Immobile ha lasciato spiazzati tutti i tifosi della Lazio che hanno visto il loro capitano e punto di riferimento lasciare inaspettatamente la barca. In casa biancoceleste, però, non sono stati gli unici. Anche il direttore sportivo Angelo Fabiani ha confessato ai microfoni di Radio Radio di esser rimasto sorpreso davanti alla richiesta del giocatore di esser ceduto: "Il congedo di Immobile non è stato dei migliori da un punto di vista umano, avevo un ottimo rapporto con lui. Due giorni prima del ritiro mi ha chiamato dicendomi che stava in forma, che avrebbe fatto 20 gol. Il giorno successivo gli è arrivata questa proposta, avrà fatto le sue valutazioni e ha manifestato la volontà di andare via e davanti a questa voglia non è giusto frenare. Poi che sono dispiaciuto è ovvio, ma fa parte delle logiche di mercato".