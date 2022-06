Lazio, Fares inizia la riabilitazione in attesa di scoprire il futuro – FT

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una stagione da incubo per Mohamed Fares che non è riuscito a imporsi né al Genoa né al Torino, complice anche l’infortunio al crociato. In seguito agli accertamenti strumentali effettuali qualche giorno fa, è stato consigliato all’algerino di procedere con cautela e gradualmente alla ripresa dell’attività fisica. Sarà un’estate intesa per lui, che dovrà concentrarsi sulla riabilitazione nella speranza anche di trovare una nuova destinazione in vista della prossima stagione. Le possibilità di vederlo al seguito di Sarri anche ad Auronzo sono piuttosto ridotte. Nel frattempo, il calciatore ha deciso di portarsi avanti con il lavoro e così come testimonia la sua ultima story su Instagram, ha anticipato i tempi dell'inizio della riabilitazione.

