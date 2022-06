Lazio, Pedro: “Futuro? Non sai mai cosa accadrà, al momento..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

I biancocelesti si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di fare ritorno nella Capitale, in vista del raduno a Formello e poi la partenza per il consueto ritiro precampionato ad Auronzo di Cadore. Pedro sta trascorrendo questi ultimi attimi di relax a Tenerife, terra che gli ha dato i natali e con la quale è particolarmente legato. Gli isolani sperano un giorno di poterlo vedere indossare la maglia del Tenerife, lo spagnolo non esclude la possibilità che in un futuro lontano possa accadere. A tal proposito, ospite del Parlamento delle Isole Canarie, ai microfoni di Tv Canaria l’attaccante ha rivelato: “Quando vengo qui noto l'affetto e la speranza che le persone hanno nei miei confronti. Non sai mai cosa accadrà nella vita. È vero che ho una situazione familiare difficile con i miei figli a Barcellona e io in un altro paese. Al momento ho un anno in più di contratto con la Lazio. Vedremo cosa accadrà in futuro"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Pereira, la "sfida" con Ten Hag per la permanenza e le voci di mercato: la situazione

Nani, nuova avventura dopo il Venezia: l'ex Lazio sbarca in Australia