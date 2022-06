Pereira, la "sfida" con Ten Hag per la permanenza e le voci di mercato: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il futuro di Andreas Pereira continua ad essere un'incognita. Dopo alcune esperienze in prestito, tra cui anche quella tra le fila della Lazio, il brasiliano si era trasferito al Flamengo nella scorsa stagione. Tornato alla base, nel Manchester United, il calciatore spererebbe di avere un'occasione da Ten Hag per potersi giocare le proprie carte in Premier League. Tuttavia, riporta Manchester Evening News, non mancano le squadre interessate che potrebbero, potenzialmente, dare a Pereira maggior chance di visibilità. Si tratterebbe del Fulham, pronta a un'offerta di circa 13 milioni di euro, e del Crystal Palace, che starebbe pensando di unirsi alla corsa per acquistare il calciatore. L'ex biancoceleste vorrebbe partecipare con lo United al tour pre-stagionale del club, ma il futuro è tutt'altro che chiarito.

