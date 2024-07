Lazio, Fedele incerto: "È un punto interrogativo. La rivoluzione..."

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l'ex dirigente Enrico Fedele che ha parlato delle mosse sul mercato dei vari club di Serie A. Tra questi si è espresso anche su Lazio e Roma di cui non è molto convinto in vista della prossima stagione. Ecco ciò che ha detto a riguardo: "Tra Lazio e Roma invece... La Roma invece sta prendendo scommesse. Soulé è un ottimo giocatore, ma da solo... Voglio sapere chi sarà il centravanti della Roma, anche perché tra poco inizia il campionato. La Lazio ha fatto un trapianto generale. E' un punto interrogativo, non ci sono grandi nomi ma c'è stata una rivoluzione che va valutata".