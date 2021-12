Lazio, Felipe Anderson cuore d’oro: il gesto fuori dall’Olimpico - VIDEO

Grande prova dentro e fuori dal campo per Felipe Anderson. Prima la buona prestazione da falso nove condita dall'assist per il gol del vantaggio di Pedro, poi il bellissimo gesto fuori dallo stadio. Mentre lasciava l'Olimpick, infatti, il numero 7 brasiliano si è fermato da in piccolo tifoso che aveva con sé uno striscione: "Felipetto dacci la maglia". L'ex West Ham non solo ha accontentato il ragazzo visibilmente commosso, ma ha anche scattato una foto con lui. A fine articolo il video del bellissimo gesto dell'attaccante della Lazio.