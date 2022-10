Lazio, Felipe Anderson determinato: “L’evoluzione è…” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio sta preparando la sfida con l’Atalanta, che andrà in scena domenica alle 18:00 al Gewiss Stadium. Sarà una partita importante per entrambe le squadre, determinante per la classifica e per l’obiettivo Champions. I biancocelesti dovranno fare i conti anche con l’assenza di Ciro Immobile, sono in atto i provini per l’individuazione del possibile sostituto e tra i candidati c’è sicuramente Felipe Anderson. Da quando è tornato nella Capitale il brasiliano sembra essere rinato, complice anche la fiducia del mister che sin da subito ha elogiato le sue qualità. La sua crescita e la sua costanza nel lavoro e nell'impegno hanno fatto passi in avanti, ne è consapevole anche lui e lo testimonia il suo ultimo post condiviso tramite Instagram. Uno scatto dell’allenamento accompagnato dalla frase: “L'evoluzione deve essere costante”.

