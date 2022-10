Olimpico, Castelli (consulente Lega): “Ecco la soluzione per il prato"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Le condizioni del prato dell’Olimpico non sono delle migliori, a peggiorare la situazione poi il fatto che sia ininterrottamente utilizzato da Lazio e Roma impegnate sia in Europa sia in Campionato. Settimana scorsa è andato in scena a Formello un incontro con Sport e Salute, durante il quale sono stati programmati degli interventi di rifacimento del manto erboso che saranno attuati nel periodo in cui la stagione si fermerà per via del Mondiale. In merito, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, si è espresso Giovanni Castelli. La soluzione proposta dal consulente della Lega e agronomo è questa: “Il consiglio che darò è quello di scegliere la soluzione ibrida”, utilizzata già in diversi campi d’Italia e soprattutto al Nord. In sostanza, la composizione del prato è un mix tra erba sintetica e quella naturale.

