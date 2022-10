Lazio, Giordano critica il mercato: "Il club è stato leggero, ora servirà..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Lo stop imposto a Ciro Immobile a causa dell’infortunio rimediato nella sfida contro l’Udinese, impensierisce e non poco la Lazio. Sarri dovrà fare fronte all’emergenza con ciò che gli offre la panchina, dal momento che in rosa non c’è un vice - Ciro. La questione sta tenendo banco in questi giorni, tifosi e addetti ai lavori sono curiosi di capire in che modo il tecnico ovvierà a quest’assenza pesante. Cosi come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, a esprimersi sulla vicenda è l’ex Bruno Giordano che ha commentato così il fatto: “Una squadra come la Lazio non può partire senza un centravanti di scorta. Per l’attacco il club è stato leggero”. Soffermandosi poi su chi potrebbe aiutare la squadra in mancanza del capitano biancoceleste, ha affermato: “Servirà più possesso palla, Luis Alberto può essere importante. Servirà poi agilità, in questo è forte Pedro”

