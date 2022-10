Spezia, Platek torna sulla trattativa Lazio - Provedel: schietto su Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

Il passaggio di Ivan Provedel alla Lazio non è stato semplice e immediato. La trattativa è stata lunga ed estenuante, lo Spezia ha fatto sospirare e non poco la società biancoceleste e i tifosi. A distanza di tempo, il patron dei liguri è tornato sull’argomento nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere della Sera. In particolare, Philip Platek si è soffermato sul rapporto con il presidente Claudio Lotito. Queste le parole: “Con Lotito non è stato così divertente negoziare per la vendita del nostro portiere, ma fa parte del gioco”.

