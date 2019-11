Lazio, Felipe Anderson ricorda il derby: "In Italia ti fermano per strada un mese prima"

Ricordi tricolore dal paese che ha inventato il calcio. Ma dallo stile anche più soft. Più british, appunto. La passione tutta italiana è un'altra storia. A Roma poi il derby è la prima cosa che impari messo piede nella Capitale, una delle più importanti per le quali verrai ricordato andando via. Lo sa bene Felipe Anderson. Domani con il suo West Ham il Pipe sarà impegnato in una delle tante stracittadine londinesi contro il Tottenham. Pressione? Nah. Lazio - Roma era diverso: "In Italia” - ha spiegato il brasiliano a Sky Sports UK - “Appena viene sorteggiato il calendario iniziano a motivarti. Un mese prima del derby ti fermano per strada e ti raccomandano di stare in forma per la partita. Qui in Inghilterra invece è tutto più tranquillo anche nella settimana di vigilia, inizi a sentire la pressione quando inizia la partita”.