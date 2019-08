Lazio, Ferragosto di lavoro: il programma della settimana

E ora tutti a Formello. La Lazio torna nel clima bollente dopo i “freschi” ritiri di Auronzo di Cadore e Marienfeld. Tra sabato 17 e domenica 18 è prevista un’amichevole, in queste ore si lavora per definire avversario e luogo. Ma la tabella di marcia della settimana è chiara: seduta oggi pomeriggio, domani doppia (9.30 e 18). Poi giovedì mattina nel giorno di Ferragosto e venerdì pomeriggio. Saranno giorni importanti in vista dell’inizio di campionato.

