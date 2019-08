Calciomercato Lazio, Adekanye in stand by: spunta l'ipotesi Salernitana

Un futuro ancora da scrivere, per ora non definito. Bobby Adekanye aspetta notizie dalla Lazio, lui ce l'ha messa tutta in questo mese di ritiro per conquistare la fiducia di Simone Inzaghi e di tutto lo staff tecnico. L'allenatore lo ha studiato, ne apprezza alcune caratteristiche come velocità e applicazione, ma per dare l'assalto alla Champions e per giocarsi al meglio Coppa Italia ed Europa League, vuole giocatori pronti, capaci di entrare subito nella mischia e dare un contributo importante. Per questo le riflessione di cui Simone aveva parlato nella conferenza di fine ritiro ad Auronzo ora stanno per finire. L'esterno offensivo ex Liverpool non è sicuro della permanenza alla Lazio, allenatore e società stanno riflettendo, cercando di capire quale sia il percorso migliore per il ragazzo classe '99. Farlo rimanere a Formello o mandarlo a giocare in prestito altrove? Una questione rilevante, perché Bobby non ha nemmeno un minuto in gare ufficiali tra i professionisti e quindi è ovvio che debba maturare, crescere, prendere confidenza col calcio vero. Sono giorni, anzi ore importanti per conoscere il futuro di Adekanye. Si parla, ci si confronta. Se Inzaghi dovesse chiederne il prestito, allora ecco che potrebbe entrare in ballo il fattore Lotito. Già perché il presidente ha apprezzato le qualità dell'olandese, lo considera un talento puro e per questo lo vorrebbe convincere ad accettare Salerno come destinazione alternativa alla Lazio. La Salernitana ha il reparto offensivo affollato, ma Lotito è convinto che Adekanye possa scalare posizioni e diventare un fattore in Serie B. E così, se Inzaghi dovesse dare l'ok alla cessione in prestito, ecco che per Bobby ci sarebbe già una proposta sul tavolo. Resta da vedere se per lui possa essere allettante scendere in cadetteria. Ipotesi, scenari ancora in evoluzione. Per ora la certezza è che la Lazio riflette e valuta. Il futuro di Adekanye non è scritto.