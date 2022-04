Lazio | Ferrari, Leclerc ringrazia Antonio per la maglia biancoceleste dopo l'ironia del web

Il mondo del motorsport non vive del campanilismo di quello calcistico. Il bel gesto di Antonio, tifoso della Lazio, che aveva regalato una maglia biancoceleste nel corso del fine settimana di Imola, è stato così bersaglio di critiche, fra l'ironico e il grottesco, da parte di tifosi e comunicatori soprattutto di fede giallorossa. L'accusa di "aver portato jella", non ha però toccato il pilota della Ferrari, pronto col sorriso a proiettarsi verso il Gran Premio di Miami, sede l'8 maggio del prossimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1. Leclerc ha voluto così, in un video, ringraziare Antonio per il supporto fornitogli all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, nonostante il 6° posto finale, maglia della Lazio compresa. Sconfessati così coloro i quali volevo spingere Leclerc a rigettare quell'omaggio in nome di una "sfortuna" calamitata. Qualcosa che nell'ambiente motori non si è mai sentito: "Ciao Antonio, grazie mille del sostegno. Continuerò a spingere come sempre", ha concluso Leclerc. [ CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO ]