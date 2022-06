Lazio, Ferro firma fino al 2024. Arrivano i complimenti del compagno Crespi - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lorenzo Ferro ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il centrocampista si è legato alla Lazio fino al 2024, nonostante la stagione in Primavera non sia stata delle migliori (i biancocelesti sono rimasti in Primavera 2 dopo l'eliminazione ai playoff con il Brescia). Il compagno Valerio Crespi gli ha fatto i complimenti su Instagram. L'attaccante, anche lui con il contratto fino al 2024, ha postato una Story con scritto: "Te lo meriti tutto".