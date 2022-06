Lazio, Ferro firma il suo primo contratto da professionista

La Lazio guarda anche alla Primavera, e blinda i suoi giovani: Lorenzo Ferro firma il suo primo contratto da professionista,

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La stagione della Lazio Primavera non è andata come previsto, l'eliminazione ai playoff contro il Brescia costringe i biancocelesti a ripartire dalla Primavera 2 anche la prossima stagione. Nonostante ciò la Lazio hanno individuato alcuni elementi da cui ripartire e tra questi c'è Lorenzo Ferro. Il centrocampista classe 2003 quest'anno si è distinto con buone prestazioni, totalizzando 27 presenze e 1 gol tra campionato e Coppa Italia Primavera. L'ex Tor Tre Teste è stato quindi premiato con il suo primo contratto da professionista, firmato in questi giorni e annunciato oggi tramite una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. In attesa di di decidere se mantenerlo in Primavera anche la prossima stagione o girarlo in prestito nel corso dell'estate, la Lazio blinda il giovane Lorenzo Ferro che, invece, si gode il suo premio e sbarca ufficialmente nel mondo del professionismo.