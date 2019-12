Lazio, festa per Proto: a Rennes tocca quota 50 in Europa League

C'è chi aspetta Rennes - Lazio, considerandola una grande occasione. Silvio Proto è pronto per la seconda presenza stagionale dopo la partita con il Cluj all'Olimpico. Per lui la serata francese ha un sapore diverso: toccherà quota 50 tra Coppa Uefa ed Europa League, un traguardo sicuramente importante per il portiere belga. Prima dell'arrivo alla Lazio il bottino era di 44, poi 4 presenze nella scorsa edizione e il gettone di due settimane fa contro i romeni. L'obiettivo è rimanere imbattuto, come fatto nell'ultima uscita. Lo scorso anno le prestazioni di Proto non convinsero del tutto, ma nell'unica presenza stagionale ha mostrato un'ottimo stato di forma. A Rennes per ripetersi, per festeggiare la cinquantesima e magari strappare la qualificazione.

