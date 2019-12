RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Cataldi: "Qualche rimpianto c'è. Crediamo nella qualificazione"

Ultimo atto del girone di Europa League. La Lazio è atterrata in Francia dove domani affronterà i padroni di casa del Rennes. Ai biancocelesti servirà una vittoria e una conseguente sconfitta del Cluj per passare il turno e non dire arrivederci alla competizione. Direttamente dalla pancia del Roazhon Park di Rennais, per presentare la gara insieme a Simone Inzaghi in conferenza stampa è intervenuto anche il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi.



Avete tanti rimpianti?



Qualcuno sicuramente c'è. Eravamo i favoriti del girone ma ci sono stati episodi che ci hanno sfavorito. Potevamo fare meglio. Purtroppo a volte gira bene altre male. Domani faremo la nostra partita come sempre e poi tireremo le somme.



Il precedente di agosto fra Cluj e Celtic può essere un motivo di speranza?



La speranza c'è sempre. Noi dovremo fare il nostro. Sarebbe inopportuno se le cose andassero bene lì e qui no. Faremo la nostra partita per vincere, speriamo che anche in Romania si giochi una partita intensa e vera.



Stai vivendo un bel momento...



Sono sicuramente cresciuto, ho qualche anno in più rispetto a prima. Qualche piccola battuta di arresto l'ho avuta in passato ma mi ha aiutato molto a crescere. Mi sono sempre messo a disposizione e ho cercato di dare una mano ai miei compagni. Spero che la squadra possa continuare così. Mancano tre partite alla fine dell'anno speriamo di chiudere al meglio.



Il nuovo ruolo?



Mi sento meglio in questo momento in questa posizione. Non è facile cambiare ruolo, bisogna sbagliare per imparare. Fortunatamente ho davanti uno che quel ruolo lo fa discretamente bene e cerco di imparare da lui (Leiva ndr). Mi sto trovando meglio rispetto a prima, spero di continuare a migliorare.

Clicca qui per tornare alla home

Lazio, le scelte di Inzaghi per affrontare il Rennes

Lazio, anticipi e posticipi nel 2020