Lazio - Feyenoord, magia e rapidità al servizio di Luis Alberto: il dato - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi minuti dal fischio d'inizio della gara tra Lazio e Feyenoord, Luis Alberto ha sbloccato il risultato aprendo di fatto le danze del gol. Era da tempo che il nome dello spagnolo non compariva sul tabellino dell'Europa League, rompendo il digiuno che durava da quattro anni ma non è tutto. Come riporta Opta Paolo, il Mago ha realizzato la seconda rete più veloce della Lazio in Europa dopo Keita a febbraio 2014 contro il Ludogorets.