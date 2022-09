Lazio - Feyenoord, turnover in difesa per Sarri: Gila alla prima da titolare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Maurizio Sarri ha scelto di cambiare qualcosa rispetto all'ultima di campionato per l'impegno di Europa League. Il turnover è principalmente in difesa: al posto di Lazzari c'è Hysaj e anziché Patric, Sarri ha optato per Gila. Il nuovo arrivato è alla prima in biancoceleste da titolare. Il classe 2000, ex Real Madrid, ha l'occasione per dimostrare il suo valore e dare qualche grana al suo allenatore. Nel ritiro di Auronzo di Cadore e nei minuti giocati contro la Sampdoria ha fatto vedere cose importanti, questa sera si dovrà confermare.