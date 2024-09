Lazio | Finalmente il rientro di Gila. Ora la difesa può cambiare passo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'estate è davvero finita. Non se ne rammaricherà certamente Mario Gila, per il quale gli ultimi mesi sono stati un autentico inferno. Non per le temperature, bensì perché è finito in un tunnel d'infortuni dal quale solamente ora sta uscendo. Prima la frattura all'alluce al secondo giorno di ritiro ad Auronzo, poi una lesione muscolare al retto femorale della coscia sinistra a pochi giorni dal match d'esordio contro il Venezia. Nuovo stop e addio prime gare di campionato. Lo spagnolo, riporta La Gazzetta dello Sport, ha tentato anche una nuova impresa: rientrare prima del previsto. E per poco non ci è riuscito. Perché alla vigilia del match contro il Milan è rientrato in gruppo e a un certo punto s'è valutato di portarlo in panchina contro i rossoneri.

Alla fine è prevalsa la prudenza. Ha avuto due settimane a disposizione per mettere altra benzina nelle gambe e ora è finalmente pronto a iniziare la sua stagione. Lunedì sera contro il Verona dovrebbe essere schierato dall'inizio da Baroni, anche se rimane un piccolo ballottaggio con Patric. Il suo ritorno è comunque un'ottima notizia per il tecnico, che ritrova un elemento fondamentale del suo pacchetto arretrato. Velocità, grinta, capacità di ribaltare l'azione, dinamismo: le sue caratteristiche sono una sorta di 'unicum' all'interno della difesa biancoceleste.

Il suo rientro può risultare decisivo anche per il rendimento della retroguardia, fino a questo momento tallone d'achille della Lazio. Chiaramente le responsabilità sono di tutta la squadra, ma è pur vero che la difesa è il reparto che - più degli altri - è chiamato a cambiare passo. Con Gila, ora, può farlo.

