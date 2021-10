Lazio, fiocco azzurro in casa Andreas Pereira: l'ex biancoceleste di nuovo papà - FOTO

Andreas Pereira è papà bis. L'ex Lazio ha dato l'annuncio dell'arrivo del secondogenito tramite il proprio account Instagram. Grande gioia per il numero 18 del Flamengo e la moglie Patricia che con l'arrivo del piccolo avranno un nuovo ospite nella loro casa. Ecco le parole emozionanti dell'ex biancoceleste sul proprio account: "Dopo una domenica incredibile, con un gol con la maglia del Flamengo al Maracana, ho avuto una gioia molto più grande ore dopo. Averti tra le mie braccia è un altro sogno realizzato. Sveglio a tarda notte, non vedo l'ora di vederti e stare poche ore al tuo fianco per andare a lavorare. Oggi dopo giorni lontano dalla famiglia, sono tornato per poter vivere questo momento a pieno con voi 4. Papà ti vuole bene, benvenuto mio carioca".