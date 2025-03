Lazio, Fiore: "Momento topico della stagione. Contro il Viktoria Plzen..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Cresce l'attesa in vista della sfida dell'Olimpico tra Lazio e Viktoria Plzen, in programma giovedì 13 marzo alle 18.45, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. In merito al momento dei biancocelesti e non solo ecco le parole di Fiore ai microfoni di Radiosei: "Sicuramente non è il momento di miglior brillantezza per la Lazio, ma la stagione è pesante e con tanti impegni. È stata sempre protagonista, chi prima o chi dopo tutti affrontano momenti di flessione. Credo che sia abbastanza fisiologico, pensando al momento della stagione".

DOPPIO IMPEGNO - "Il doppio impegno Milano-Plzen si è fatto sentire con una squadra molto pericolosa come l’Udinese. Qualcosa ha pagato, ma comunque ha risposto presente. Ha rimesso in piedi il risultato, ha anche tentato di vincerla. Ora è un momento topico, ti giochi tutto, ma la prospettiva di qualcosa di ancora più grande deve essere lo stimolo in più".

EUROPA LEAGUE - "Loro sembrano molto più pericolosi in casa, mi aspetto un atteggiamento diverso dai cechi. Dovranno rischiare qualcosa, la Lazio dovrà essere intelligente a fare una gara di grande attenzione. Ha un vantaggio e questo deve essere pesante nella gara. Serve attenzione, ma è più forte e dovrà gestire bene la gara".

NUOVI ACQUISTI - "La gestione e il non utilizzo dei nuovi acquisti da parte di Baroni? Forse non si sono calati in quello che vuole Baroni, andare a toccare una cosa che funziona bene non è semplice. In particolare a metà campo, se stanno bene giocano sempre i cosiddetti titolari ed in più è tornato Vecino. Baroni è stato il tecnico che ha più di altri ruotato giocatori, poi per chi arriva a gennaio non è mai facile".