Lazio - Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

Non c'è tempo neanche per tirare il fiato, la Lazio è subito chiamata a tornare in campo contro la Fiorentina dopo la brutta sconfitta di Verona. Il match contro i viola è programmato per le 20:45 di mercoledì 27 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva su DAZN, in streaming tramite smart tv o qualsiasi altro dispositivo compatibile come tablet, pc o smartphone.