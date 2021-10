Lazio - Fiorentina, il "fattore campo" e la sfida Immobile - Vlahovic: le quote del match

Dopo la brutta sconfitta al Bentegodi contro il Verona, e il seguente ritiro nel centro sportivo di Formello, la Lazio è chiamata a dare delle risposte nel match di questa sera contro la Fiorentina. La squadra di Italiano, a quindici punti in classifica, sorride dopo il tris rifilato al Cagliari che le ha consentito di superare i biancocelesti, fermi a quota 14.

I PRECEDENTI - Lazio e Fiorentina si sono affrontate in 159 occasioni: 148 sfide di campionato, 11 di Coppa Italia. Il bilancio è favorevole ai biancocelesti, usciti vittoriosi da 64 match contro i 43 dei viola. Dando un'occhiata ai numeri, si comprende bene quanto sia fondamentale il "fattore campo" per la sfida in programma. La forbice è ampissima, infatti, se consideriamo i numeri collezionati dai toscani al Franchi e all'Olimpico. Sempre sulla base di 72 gare totali, in casa i viola hanno vinto 33 volte, in trasferta solo 14. Dati ribaltati se parliamo della Lazio: 36 i successi arrivati a Roma, 19 quelli lontano dalla Capitale. Immobile e compagni, infine, hanno trionfato in cinque delle ultime sette di campionato contro la Fiorentina. Tuttavia, nella più recente, quella di maggio ma in trasferta, sono stati i viola a portarsi a casa i tre punti grazie alla doppietta di Vlahovic.

FATTORE CAMPO - All'Olimpico i bookmaker si attendono un match equilibrato tra due squadre che stanno vivendo momenti diversi in quest'inizio di campionato. I tanti gol fatti e subiti dalla Lazio (rispettivamente 19 e 17), unito all'ultimo tris della Fiorentina contro il Cagliari, fanno pensare a una sfida in cui nessuna delle due formazioni rimarrà a secco. I biancocelesti vengono da tre successi interni consecutivi contro i viola e, come se non bastasse, hanno una media altissima (3.3) di reti siglate nei match giocati di mercoledì contro la squadra toscana. Questi dati, oltre a gare senza "clean sheet" finora collezionate dalla Lazio in campionato fanno in modo che il pronostico consigliato dagli esperti sia quello dell'1+Gol. Le rispettive quote si aggirano intorno al 3.40.

I PRONOSTICI - I bookie non hanno dubbi sulla favorita. La vittoria interna della Lazio vale per tutti intorno all'1.90. Per quanto riguarda il segno 2, invece, si va dal 3.60 di PokerStars al 3.90 di WilliamHill. Abbastanza uniformi, infine, le quote dell'X. Se si esclude il trionfo dei biancocelesti, il pareggio è il risultato più probabile: 3.50 la soglia posta da PokerStars. Poco più alta Snai a 3.65, chiude WilliamHill a 3.70. Da evidenziare un'ultima quota: Immobile primo marcatore vale 3.75, la soglia più bassa considerando i giocatori di entrambe le squadre. A 7.50, infine, la possibilità che sia, invece, Vlahovic a siglare il primo gol del match.

Roma, i Friedkin chiamano l’attenzione di Gualtieri: obiettivo stadio

Lazio, è la notte di Ciro Immobile: Piola a un passo

TORNA ALLA HOMEPAGE