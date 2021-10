Roma, i Friedkin chiamano l’attenzione di Gualtieri: obiettivo stadio

RASSEGNA STAMPA – Il nuovo sindaco di Roma si sta insediando in Campidoglio e già arrivano le prime richieste ad attirare la sua attenzione. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, a Trigoria attendono con ansia che Gualtieri prenda pieno possesso degli uffici per poter avanzare la proposta del progetto stadio. I Friedkin hanno abbandonato l’idea proposta alla Raggi individuando un’altra zona sulla quale realizzare l’impianto, l’area interessata è quella degli ex Mercati Generali a Ostiense. Il neosindaco della Capitale si è mostrato aperto nei confronti della società giallorossa ritenendo il progetto un’occasione di sviluppo per la città. I tempi rappresentano il punto debole della vicenda, la società si augura che siano brevi e soprattutto che portino risultati non come con la precedente gestione.

