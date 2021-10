Primavera, la Lazio a Lecce per la Coppa Italia mette nel mirino gli ottavi

RASSEGNA STAMPA - La Lazio parallelamente al campionato prosegue il suo percorso in Coppa Italia, l’obiettivo è la qualificazione agli ottavi. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i ragazzi di Calori oggi saranno in campo a Lecce alle 12. Sarà una gara tosta per i biancocelesti che si confronteranno con una squadra di Primavera 1. La vincente di oggi incontrerà la Juventus agli ottavi di finale.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio - Fiorentina, Felipe Anderson: "Serve determinazione. Lavoro per il bene del club"

Luis Alberto e la discussione con Sarri: il retroscena