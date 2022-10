Lazio, Floccari: "Squadra in grandissima crescita, però sbaglia..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La Lazio torna a Roma con la bocca amara, reduce da una prestazione non soddisfacente in Europa League. Solo un punto collezionato contro lo Sturm Graz ieri sera, ad esprimersi in merito è Sergio Floccari. L'ex giocatore della Lazio è intervenuto dagli studi di DAZN nello show pre-weekend di Serie A, "Kickoff" con Federica Zille e Marco Cattaneo alla conduzione. Questo il suo intervento: "Se la Lazio si sgonfia quando gioca in Europa? Penso che faccia parte di un percorso di cresciuta e di continuità che la Lazio fatica ad avere, ma c'è da dire che faticava molto di più lo scorso anno. La squadra di Sarri è molto più avanti in campionato quest'anno. La scorsa stagione il passo falso era in campionato e non in Europa. La Lazio è in grandissima crescita e lo dicono i numeri. Si sa che le partite in Europa fanno venire fuori fantasmi e Lì la Lazio ci ricade. Sbaglia un po’ dal punto vista mentale, nel non aver un approccio forte e intenso. In Europa subisce tanto l'aggressività e il ritmo e la vediamo sbagliare un po’ troppo tecnicamente".