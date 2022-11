Lazio, "folle" sondaggio sull'uomo partita: nei biancocelesti è avanti un candidato inatteso

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Come di consueto a seguito di ogni match, sulle pagine social ufficiali della Lazio viene avviato il sondaggio per scegliere l'MVP. Nella dolce mattinata in cui ci si è risvegliati dalla stracittadina meritatamente vinta c'è Cataldi, autore di un'ottima prestazione il quale ha anche ammesso di aver pianto al termine della sfida, Felipe Anderson autore del gol della vittoria, il "muro" formato dal duo Romagnoli-Casale e.. Stefan Radu. Il nome del romeno spunta a sorpresa ma sembra già aver staccato e non di poco gli altri compagni nel sondaggio. Il suo siparietto dispettoso nei confronti di Rui Patricio ha fatto sorridere molti tifosi che lo stanno premiando a suon di click.